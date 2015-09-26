Видеотрансляция матча «Спартак» - «Зенит» – на «Бомбардире»

"Спартак" и "Зенит" неудачно сыграли в последнем туре чемпионата и находятся в долгу перед своими болельщиками.Однако успех в предстоящей встрече поможет соперникам не только поправить свое турнирное положение, но и частично восстановить пошатнувшееся реноме.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Спартак" - "Зенит" Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 19:00, не пропустите!