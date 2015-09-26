Бышовец: «Локомотиву» по силам бороться за чемпионство»

Анатолий Бышовец считает, что Известный российский тренерсчитает, что матч десятого тура РФПЛ между ЦСКА и " Локомотивом" может стать одним из решающих матчей в борьбе за чемпионство.

"Думаю, матч будет очень напряженным. «Локомотив» очень сильно прибавил в качестве игры. Видна также отличная физическая готовность железнодорожников, в то время как игроки ЦСКА находится не в лучших кондициях из-за плотного календаря, плюс головной боли Слуцкому добавили игры лидеров команды за сборную России.

Много вопросов возникает в связи с игрой армейцев в обороне. Да, конечно, красно-синие проявили характер и одержали волевую победу над «Мордовией», но не стоит забывать и о четырех пропущенных мячах. «Локомотив» же выглядит очень уверенно и сбалансированно. Мне кажется, и игроки, и тренер, и руководство понимают, что «железнодорожникам» по силам бороться не только за еврокубки, но и за чемпионство. Сейчас в «Локомотиве» очень хорошая психологическая обстановка. Нет такого давления на тренера и игроков, как это было ранее.

Шансы конкретно в этом матче у «Локомотива» если не больше, то уж точно не меньше, чем у армейцев. Железнодорожники не уступают ЦСКА ни в игровых компонентах, ни в индивидуальном исполнительском мастерстве. Этот матч может стать переломным моментом для обеих команд. Победа «Локомотива» сократит отставание от лидера до двух очков. В то же время победа армейцев увеличит отрыв до восьми очков, а это уже достаточно серьезно. Думаю, что нас ждет очень интересная, равная игра, исход которой будет решен с разницей максимум в один мяч", - считает Бышовец.