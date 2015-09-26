Бенитес: «Малага» может преподнести сюрприз»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес накануне матча шестого тура чемпионата Испании с «Малагой» отметил силу соперника и рассказал о ситуации с травмированными футболистами.

«Мы должны сосредоточиться на "Малаге". Это хорошая команда, и в матче против "Барселоны" она показала, что хорошо организована и имеет четкий игровой стиль. Нам нужно быть внимательными, поскольку подобные команды могут преподнести сюрприз.

Травмированные игроки «Реала» постепенно идут на поправку. У Пепе был дискомфорт после матча с «Атлетиком», и мы должны оценить состояние португальца, а также решить, стоит ли выпускать его на поле в ближайшей игре, если проблема не до конца устранена. Я всегда внимателен, когда речь заходит о травмах. Все ребята хорошо работают. Хамес и Бэйл мне сказали, что чувствуют себя лучше. Если они наберут форму, то могут вернуться в строй к среде или к следующей игре чемпионата Испании», — цитирует специалиста пресс-служба «Реала».