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    Тарханов: « Трудно понять логику «Зенита», который отпустил Широкова свободным агентом»

    Известный тренер Александр Тарханов, открывший в 2005 году для Премьер-лиги полузащитника Романа Широкова, выступающего сейчас за "Спартак", не понимает логики руководителей "Зенита", предоставивших игроку статус свободного агента.

    - Если б вам тогда сказали, что Широков будет капитаном сборной России, – поверили бы?

    – Конечно! Было видно – у парня огромный потенциал. Дальнейшие успехи меня не удивили. Хотя не вытащили бы из второй лиги – мог и пропасть.

    – Поторопился "Зенит" от него избавиться?

    – Мне вообще трудно понять логику клуба, который футболиста такого уровня отпускает свободным агентом. "Зениту" и сейчас Широкова не хватает. Витсель – большой мастер, но не способен быстро принять решение, одним пасом разрезать оборону соперника. "Краснодару" без Широкова тоже очень тяжело. Некому обострить игру, тонкой передачей вывести партнера на ударную позицию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.09.2015 06:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 26 сентября 2015, 09:39

      А в Спартаке пока не получается

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