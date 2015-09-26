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    Кирьяков: «В матче со «Спартаком» Дзюба будет рвать и метать»

    Бывший нападавший сборной России Сергей Кирьяков полагает, что экс-форвард «Спартака», ныне выступающий за «Зенит» Артем Дзюба, будет очень высоко мотивирован в предстоящем матче и может стать героем противостояния.

    — Для обеих команд это самый важный матч, — считает Кирьяков. — Победа каждой из них даст возможность нагнать немного оторвавшихся лидеров. Думаю, в этом матче мы не увидим прагматичный футбол с какими-то сложными тактическими планами. Единственный план у обеих команд будет забить любой ценной и победить. Нас ждет открытый футбол с очень активной игрой впереди у обеих команд.

    Одну из главных ролей в матче может сыграть Артем Дзюба. Конечно, сейчас он может говорить, что матч для него не принципиальный, но я вас уверяю, что это не так. В душе у него наверняка будут совершенно иные эмоции. Дзюба будет рвать и метать, чтобы доказать руководителям своего бывшего клуба, что зря они в свое время на него не делали ставку. Сейчас много разговоров и про другого футболиста «Зенита» — Дениса Ткачука, оформившего хет-трик в недавнем кубковом матче. Но я бы не стал придавать этому факту большого значения. Ткачук просто реализовал моменты, в которых должен был забивать. Также последнее время Шатов играет не так ярко, как это было в начале чемпионата. Но все-таки он очень зависим от того, как играет команда в целом, и не может сам решить исход матча, как это легко может сделать Халк.

    Что касается «Спартака», то в команде Аленичева хватает высококвалифицированных игроков в атакующей линии. Есть Широков, есть Попов — люди, которые могут за счет индивидуальных действий сделать игру. Как я уже сказал, победа, как воздух, нужна обеим командам, но все-таки, думаю, мы увидим результативную ничью. Я бы поставил на счет 2:2.

    Источник: Известия

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    26.09.2015 06:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Novgorodets 26 сентября 2015, 10:14

      Или антигероем с красной карточкой

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