Паулета: «Я рад, что Ибрагимович и Роналду бьют мои рекорды»

Бывший нападающий «ПСЖ» и сборной Португалии Педру Паулета спокойно отнесся к тому, что его бомбардирские рекорды в клубе и национальной команде бьют другие футболисты. Рекорд Паулеты в сборной уже побил Криштиану Роналду, а в «ПСЖ» к этому близок Златан Ибрагимович.

«Рекорды придуманы для того, чтобы быть побитыми, но я счастлив. Мы говорим не о ком-нибудь, а об Ибрагимовиче – великом игроке с необычайными качествами. В прошлом году мое место лучшего бомбардира в сборной занял Роналду. И когда игроки вроде Ибрагимовича и Роналду превосходят твое достижение, ты относишься к этому довольно спокойно», - прокомментировал Паулета.

Сейчас на счету Златана Ибрагимовича 107 голов за «ПСЖ», а Паулета забил 109.