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    Паулета: «Я рад, что Ибрагимович и Роналду бьют мои рекорды»

    Бывший нападающий «ПСЖ» и сборной Португалии Педру Паулета спокойно отнесся к тому, что его бомбардирские рекорды в клубе и национальной команде бьют другие футболисты. Рекорд Паулеты в сборной уже побил Криштиану Роналду, а в «ПСЖ» к этому близок Златан Ибрагимович.

    «Рекорды придуманы для того, чтобы быть побитыми, но я счастлив. Мы говорим не о ком-нибудь, а об Ибрагимовиче – великом игроке с необычайными качествами. В прошлом году мое место лучшего бомбардира в сборной занял Роналду. И когда игроки вроде Ибрагимовича и Роналду превосходят твое достижение, ты относишься к этому довольно спокойно», - прокомментировал Паулета.

    Сейчас на счету Златана Ибрагимовича 107 голов за «ПСЖ», а Паулета забил 109.

    Источник: Goal.com

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    26.09.2015 02:06
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