Ван Гаал: «Адвокат – мой друг»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о своих отношениях с наставником «Сандерленда» Диком Адвокатом. «МЮ» и «Сандерленд» встретятся в матче десятого тура АПЛ.

«Адвокат – не просто мой коллега, но и друг. Мы с ним играли за роттердамскую «Спарту» вместе и виделись очень много раз. Дик – очень хороший и честный человек. Он сейчас в тяжелой ситуации, ведь «Сандерленд» находится на последней строчке в таблице. Но я верю в Дика», - говорит ван Гаал.

Наставник пожелал удачи команде своего товарища.

«Надеюсь, «Сандерленд» будет побеждать в каждом матче, кроме игр против «МЮ». Думаю, «Сандерленд» будет играть на контратаках, но мы должны всегда выигрывать на своем стадионе».

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Сандерленд" состоится в субботу 26 сентября.