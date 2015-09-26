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    Ван Гаал: «Адвокат – мой друг»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о своих отношениях с наставником «Сандерленда» Диком Адвокатом. «МЮ» и «Сандерленд» встретятся в матче десятого тура АПЛ.

    «Адвокат – не просто мой коллега, но и друг. Мы с ним играли за роттердамскую «Спарту» вместе и виделись очень много раз. Дик – очень хороший и честный человек. Он сейчас в тяжелой ситуации, ведь «Сандерленд» находится на последней строчке в таблице. Но я верю в Дика», - говорит ван Гаал.

    Наставник пожелал удачи команде своего товарища.

    «Надеюсь, «Сандерленд» будет побеждать в каждом матче, кроме игр против «МЮ». Думаю, «Сандерленд» будет играть на контратаках, но мы должны всегда выигрывать на своем стадионе».

    Матч "Манчестер Юнайтед" - "Сандерленд" состоится в субботу 26 сентября.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.09.2015 01:26
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