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    Дзагоев: «Для меня «Зенит» самый принципиальный соперник»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал предстоящую встречу десятого тура РФПЛ с «Локомотивом».

    «Железнодорожники" после восьми туров шли на втором месте, то есть находились в таблице даже выше "Зенита". Не следил пристально за командой в нынешнем сезоне, но ее результаты говорят сами за себя. Нам однозначно будет очень тяжело, но мы постараемся добиться победы. В таких матчах можно не только записать на свой счет три очка, но и отбросить назад прямого конкурента. Поражение, следовательно, для любой из команд будет особенно неприятно», - говорит Дзагоев.

    Самым принципиальным соперником ЦСКА игрок назвал «Зенит».

    «Я уже говорил как-то, что поединки с питерцами – это российское класико. В последние годы титулы разыгрываются в основном между нами. "Спартак" на втором месте, это главное дерби страны. А дальше примерно на одном уровне принципиальности для меня "Локомотив", "Динамо" и "Краснодар". Матчи с ними тоже всегда напряженные и требуют большой самоотдачи».

    Матч ЦСКА - "Локомотив" состоится в субботу 26 сентября. Начало в 14.00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.09.2015 00:45
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