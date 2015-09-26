Дзагоев: «Для меня «Зенит» самый принципиальный соперник»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал предстоящую встречу десятого тура РФПЛ с «Локомотивом».

«Железнодорожники" после восьми туров шли на втором месте, то есть находились в таблице даже выше "Зенита". Не следил пристально за командой в нынешнем сезоне, но ее результаты говорят сами за себя. Нам однозначно будет очень тяжело, но мы постараемся добиться победы. В таких матчах можно не только записать на свой счет три очка, но и отбросить назад прямого конкурента. Поражение, следовательно, для любой из команд будет особенно неприятно», - говорит Дзагоев.

Самым принципиальным соперником ЦСКА игрок назвал «Зенит».

«Я уже говорил как-то, что поединки с питерцами – это российское класико. В последние годы титулы разыгрываются в основном между нами. "Спартак" на втором месте, это главное дерби страны. А дальше примерно на одном уровне принципиальности для меня "Локомотив", "Динамо" и "Краснодар". Матчи с ними тоже всегда напряженные и требуют большой самоотдачи».

Матч ЦСКА - "Локомотив" состоится в субботу 26 сентября. Начало в 14.00 по московскому времени.