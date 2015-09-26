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    Миранчук: «Лучший в мире выбрал меня, чтобы я играл в его бутсах»

    Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал свое попадание в «Команду Месси», которая состоит из самых перспективных игроков разных стран.

    Членов этой "команды" отбирал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Все они проведут этот сезон в именных бутсах аргентинца.

    «Лучший в мире выбрал меня, чтобы я играл в его бутсах и стал частью команды Месси. Это огромная честь для меня. Все самое интересное только начинается!», - поделился радостью Миранчук на своей странице в одной из социальных сетей.

    Источник: Instagram

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    26.09.2015 00:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 26 сентября 2015, 08:49

      Удачи, Леха!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +114

      Smoke Some Weed 26 сентября 2015, 01:28

      Достойно, поздравляю!

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