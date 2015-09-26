Миранчук: «Лучший в мире выбрал меня, чтобы я играл в его бутсах»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал свое попадание в «Команду Месси», которая состоит из самых перспективных игроков разных стран.

Членов этой "команды" отбирал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Все они проведут этот сезон в именных бутсах аргентинца.

«Лучший в мире выбрал меня, чтобы я играл в его бутсах и стал частью команды Месси. Это огромная честь для меня. Все самое интересное только начинается!», - поделился радостью Миранчук на своей странице в одной из социальных сетей.