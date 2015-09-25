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    Павлов: «Спартак» обыграет «Зенит»

    Главный тренер «Сатурна» Сергей Павлов дал свой прогноз на центральный матч десятого тура РФПЛ «Спартак» - «Зенит».

    «В этом матче выиграет «Спартак». Во-первых, ожидается колоссальная поддержка трибун. Я смотрел предыдущий матч «Спартака» с ЦСКА – мне очень понравилась игра как одной, так и другой команды. Жду такого же футбола, такого же уровня и в этот раз. В матче с «Зенитом», я думаю, выиграет «Спартак». Сейчас линия атаки в команде выстроена хорошо, что позволит сыграть мощно в нападении», - говорит Павлов.

    Игра «Спартак» - «Зенит» состоится в субботу 26 сентября. Начало матча - в 19.00 по московскому времени.

    Источник: Спорт FM

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    25.09.2015 23:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 26 сентября 2015, 00:23

      неее не верю просрем

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