Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джеррард: «Моуринью хотел, чтобы я играл в его клубах»

    Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» и бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал о свих отношениях с главным тренером «Челси» Жозе Моуринью. По словам футболиста, португалец хотел видеть его в своих клубах.

    «Моуринью хотел, чтобы я играл в трех его клубах. «Реал» был готов заплатить за меня много денег, но я не хотел уходить из «Ливерпуля». Я восхищен его тренерской карьерой, а он, полагаю, восхищен моей карьерой игрока. Без сомнения, Моуринью - один из лучших тренеров в мире», - говорит Джеррард.

    Игрок признался, что является поклонником таланта Моуринью.

    «Мне не довелось тренироваться под его руководством, но отношения между нами довольно теплые. В определенной степени я являюсь его поклонником».

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2015 23:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11