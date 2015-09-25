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    Нигматуллин: «Дзюба – провокатор еще тот»

    Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал возможную негативную реакцию болельщиков красно-белых на бывшего игрока московского клуба Артема Дзюбу, который сейчас выступает за «Зенит». «Спартак» примет питерцев в матче десятого тура РФПЛ в субботу.

    «Я понимаю болельщиков «Спартака». Ведь Дзюба провокатор еще тот! Порой такое сказанет в интервью, что реакция фанатов абсолютно логична. Я тоже переходил в разные команды, но старался все-таки с пониманием относиться к болельщикам. А Дзюба сразу сжигает мосты. Все в жизни идет по спирали, по себе знаю. И когда-то у Артема, возможно, появится возможность вернуться в «Спартак», но трибуны будут его проклинать», - говорит Нигматуллин.

    Также бывший вратарь «Спартака» призвал фанатов красно-белых не переходить определенные границы.

    «Надеюсь, что в субботу болельщики красно-белых все-таки будут разумны и не навредят прежде всего своему клубу. А поддержат «Спартак» так, что помогут ему отомстить именно футбольным путем».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2015 22:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 сентября 2015, 22:52

      Факт.

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