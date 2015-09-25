Нигматуллин: «Дзюба – провокатор еще тот»

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал возможную негативную реакцию болельщиков красно-белых на бывшего игрока московского клуба Артема Дзюбу, который сейчас выступает за «Зенит». «Спартак» примет питерцев в матче десятого тура РФПЛ в субботу.

«Я понимаю болельщиков «Спартака». Ведь Дзюба провокатор еще тот! Порой такое сказанет в интервью, что реакция фанатов абсолютно логична. Я тоже переходил в разные команды, но старался все-таки с пониманием относиться к болельщикам. А Дзюба сразу сжигает мосты. Все в жизни идет по спирали, по себе знаю. И когда-то у Артема, возможно, появится возможность вернуться в «Спартак», но трибуны будут его проклинать», - говорит Нигматуллин.

Также бывший вратарь «Спартака» призвал фанатов красно-белых не переходить определенные границы.

«Надеюсь, что в субботу болельщики красно-белых все-таки будут разумны и не навредят прежде всего своему клубу. А поддержат «Спартак» так, что помогут ему отомстить именно футбольным путем».