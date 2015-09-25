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    Платини: «Буду рад сотрудничать с властями по делу Блаттера»

    Президент УЕФА Мишель Платини намерен содействовать властям Швейцарии в расследовании обстоятельств уголовного дела против главы ФИФА Зеппа Блаттера, которого подозревают, среди прочего, в том, что он выплатил Платини два миллиона швейцарских франков со счетов ФИФА.

    «Эта выплата имеет отношение к работе, которую я выполнял по договору с ФИФА. Я буду рад уточнить для властей все подробности, которые имеют к этому отношение. Я дал знать швейцарским властям, что готов беседовать с ними в любое время», - прокомментировал Платини.

    Источник: Twitter

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    25.09.2015 21:38
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