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«Спартак» может быть продан

25 сентября 2015, 21:16
35

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ведет переговоры с бизнесменом Петром Авеном о продаже клуба.

Сообщается, что переговоры начались еще летом, и в случае продажи «Спартака» и других своих активов Федун намерен переехать в Лондон. Авен является болельщиком "Спартака" и несколько раз публично заявлял о своем желании стать его владельцем.

Петр Авен занимает пост председателя совета директоров Банковской группы "Альфа-банк". По данным рейтинга Forbes, его состояние составляет 5,1 миллиарда долларов.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (35)
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denis-spartak
1443208203
Очередная утка
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Ximerych
1443208501
ХХАААХХАХАХАХ Если только в анальное рабство )))))
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polyshuk23
1443208734
Продавай федун ,и снова поросята бес стадиона будут :) Брава федун
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GGGringOOO
1443212722
Слишком хорошо, что бы быть правдой.
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-Сивый Мерин-
1443213105
Апять Спартачи без стадиона будут.
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TRACTOR
1443215449
Лучше б распустили команду
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Semargl18
1443215946
уррррррррррррааааааааааааааа спасибо спасибо федуну давно пора
Ответить
Biatlon1st
1443221076
Переедет в Лондон, купит Арсенал, и будет с Абрамовичем договорняки катать
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Sneige
1443244985
может и к лучшему
Ответить
ManUtd-Volgograd
1443251911
Бессмысленный вклад денег!
Ответить
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