«Спартак» может быть продан

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ведет переговоры с бизнесменом Петром Авеном о продаже клуба.

Сообщается, что переговоры начались еще летом, и в случае продажи «Спартака» и других своих активов Федун намерен переехать в Лондон. Авен является болельщиком "Спартака" и несколько раз публично заявлял о своем желании стать его владельцем.

Петр Авен занимает пост председателя совета директоров Банковской группы "Альфа-банк". По данным рейтинга Forbes, его состояние составляет 5,1 миллиарда долларов.