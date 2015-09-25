Ван Гаал: «Марсьяль не читает газет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о том, как ему работается с Антони Марсьялем.

«Он очень открытый парень. Он слушает, он смотрит, концентрируется на матчах. Он очень обучаемый, и именно поэтому я купил его", - говорит наставник.

Если Марсьяль забьет в субботнем матче с «Сандерлендом», то станет первым футболистом «МЮ», который отличился в своих трех первых играх за клуб в АПЛ.

«Шумиха вокруг него не отвлекает Марсьяля, потому что он не читает газет. Возможно, он услышит об этом от своих партнеров по команде, но я не думаю, что игроки расскажут ему, что он может установить рекорд».