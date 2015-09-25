Халк: «Наверное, Дзюба мог бы играть за сборную Бразилии»

Нападающий «Зенита» Халк поделился мнением о своем одноклубнике Артеме Дзюбе. Бразильцу по душе его характер.

«Отличный парень! Очень смешной, веселый, много шутит. Дзюба быстро адаптировался, вписался в коллектив, и мы его очень хорошо приняли. С Дзюбой комфортно. У него не все пока получается на поле, как и у всех, но он не сдается, старается, работает на тренировках, чтобы стать лучше. Я видел, как он играл за сборную России – просто здорово, поэтому уверен, что в «Зените» у него тоже все получится», - рассказывает Халк.

Футболист предположил, что Дзюба мог бы играть за сборную Бразилии.

«Наверное, мог бы… Но в бразильском футболе за всю историю, если посмотрите, не было ярко выраженных игроков штрафной площади. Даже Роналдо все время менял позиции. У нас нападающие всегда блуждают. Из-за этой отличительной особенности бразильского футбола у Дзюбы, возможно, не получилось бы вписаться в команду".