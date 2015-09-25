«Ливерпуль» лишился трех игроков перед матчем с «Астон Виллой»

Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс рассказал на пресс-конференции, посвященной матчу седьмого тура АПЛ против «Астон Виллы», о том, что трое футболистов не смогут принять в этой игре участие.

Речь идет о нападающем Кристиане Бентеке, полузащитнике Роберто Фирмино и защитнике Деяне Ловрене.

«Кристиан, вероятно, выбыл ненадолго. Фирмино неудачно приземлился в матче Кубка Лиги, и есть подозрение, что на одной и костей спины появилась трещина. Деян пропустит несколько недель из-за повреждения связок. Очевидно, что на этих троих игроков мы не сможем рассчитывать в игре с «Астон Виллой», - прокомментировал Роджерс.

Матч "Ливерпуль" - "Астон Вилла" состоится в субботу 26 сентября.