Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Только один менеджер в Англии не находится под давлением»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью, отвечая на вопрос о нелегкости положения наставника «Ньюкасла» Стива Макларена, в связи с плохим стартом его команды, отметил, что в Англии все менеджеры находятся под давлением, кроме одного.

    «Я думаю, что в этой стране только один менеджер не находится под давлением. Любой другой специалист находится под давлением: Стив под давлением, я под давлением, Брендан Роджерс под давлением, Мануэль Пеллегрини под давлением, все под давлением.

    Мы не можем проигрывать матчи, не можем выступать ниже ожиданий, мы должны добиваться поставленных целей, я симпатизирую всем этим менеджерам и верю, что у них также есть симпатия ко мне, потому что у нас очень сложная работа.

    Кто тот менеджер о ком я говорил? Он может разговаривать о судьях до игры, может говорить о них после игры, может толкать людей в технической зоне, жаловаться на все вокруг утром, вечером, ничего не произойдет. Он не способен добиться чего-либо, но сохраняет свою работу и по-прежнему может считаться королем, это его привилегия», - сказал Моуринью.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2015 18:40
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      расулик 26 сентября 2015, 19:15

      Ахахах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 25 сентября 2015, 19:20

      )))))посмеялся

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 25 сентября 2015, 19:16

      Маур клоун...что тут не понятно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Remy Etienne LeMeau 25 сентября 2015, 18:58

      Арсена подъ..бал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      rashidinho 25 сентября 2015, 18:48

      я так понимаю, это Венгер?

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11