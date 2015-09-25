Ерохин: «Из-за того, что не вызвали в сборную, расстраиваться смысла нет»

Полузащитник «Урала» Александр Ерохин прокомментировал свое непопадание в заявку сборной России на матчи отборочного раунда Евро-2016 против Черногории и Молодовы.

«Тут все на усмотрение тренера, вызываются сильнейшие на данный момент, поэтому не должно быть никаких вопросов.Такое решение нужно правильно воспринимать: расстраиваться смысла нет, а нужно продолжать стараться себя показывать. Ведь меня уже вызывали в сборную, значит, обратили внимание. Тот вызов является огромным плюсом и опытом для меня.

Я сейчас в достаточно хороших кондициях. Единственное, после матчей сборной мне пришлось играть на не совсем привычной для себя позиции нападающего. Как только у нас все будут в строю, качество и результативность моей игры, надеюсь, улучшатся», - отметил Ерохин.