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    Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря

    Исполнительный комитет ФИФА сегодня на заседании в Цюрихе утвердил сроки проведения чемпионата мира 2022 года, который будет принимать Катар. Сообщается, что мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря и продлится в общей сложности 28 дней вместо обычных 31-32. Решение о принятии столь необычных сроков проведения турнира связано с аномально высокими температурами воздуха в летнее время в Катаре.

    Источник: ФИФА

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    25.09.2015 17:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 25 сентября 2015, 18:33

      ЧМ 22 будет скандальным, разгар сезона, 64 матча за 28 дней учитывая финал и 3 место 62 матча за 26 дней плюс жара.

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      Рейтинг: +193

      westerose 25 сентября 2015, 18:22

      Чемпионат мира 2016 пройдет на яхте Абрамовича в день его рождения.

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      Рейтинг: +193

      westerose 25 сентября 2015, 18:20

      Эх, что деньги с людьми делают...

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