Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря

Исполнительный комитет ФИФА сегодня на заседании в Цюрихе утвердил сроки проведения чемпионата мира 2022 года, который будет принимать Катар. Сообщается, что мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря и продлится в общей сложности 28 дней вместо обычных 31-32. Решение о принятии столь необычных сроков проведения турнира связано с аномально высокими температурами воздуха в летнее время в Катаре.