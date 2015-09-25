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    Бесчастных: «Матч с «Зенитом» был очень важен для нас»

    Главный тренер молодежной команды московского «Спартака» Владимир Бесчастных поделился своими впечатлениями от победы над «Зенитом» в 10 туре молодежного первенства.

    «Этот матч был очень важен для нас. Во-первых, это принципиальное противостояние. Во-вторых, мы играли с лидерами первенства. Исходя из ситуации в турнирной таблице, нам никак нельзя было проигрывать. Иначе догонять было бы очень сложно. А благодаря победе мы остаемся в обойме. Несмотря на две неудачи, молодые футболисты не надломились, проявили характер и выиграли в серьезной борьбе.

    Это был один из немногих случаев, когда все футболисты, которые участвовали в сегодняшней встрече, были на неделе в нашем распоряжении. Поэтому смогли полноценно поработать над тактикой. Разобрали игру «Зенита». И тем не менее пропустили гол после атаки, к которой готовились. Сыграли в этом моменте недостаточно внимательно. Но в целом игрой в обороне, которой мы при подготовке в матчу уделили много внимания, доволен», - сказал тренер.

    Источник: ФК «Спартак»

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    25.09.2015 16:57
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