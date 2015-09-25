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    Гвардиола покинул пресс-конференцию после вопроса о сборной Англии

    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола досрочно ушел с пресс-конференции перед матчем седьмого тура Бундеслиги с «Майнцом» после вопроса о том, примет ли он предложение возглавить сборную Англии.

    «Давайте следующий вопрос. Следующий вопрос, пожалуйста. Нет. Я тренер «Баварии». Спасибо», - сказал Гвардиола и удалился.

    Напомним, ранее появилась информация, что англичане рассматривают испанского специалиста в качестве возможного сменщика Роя Ходжсона на посту главного тренера национальной команды, если сборная неудачно выступит на Евро-2016.

    Источник: Goal.com

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    25.09.2015 16:14
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