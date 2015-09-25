Гвардиола покинул пресс-конференцию после вопроса о сборной Англии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола досрочно ушел с пресс-конференции перед матчем седьмого тура Бундеслиги с «Майнцом» после вопроса о том, примет ли он предложение возглавить сборную Англии.

«Давайте следующий вопрос. Следующий вопрос, пожалуйста. Нет. Я тренер «Баварии». Спасибо», - сказал Гвардиола и удалился.

Напомним, ранее появилась информация, что англичане рассматривают испанского специалиста в качестве возможного сменщика Роя Ходжсона на посту главного тренера национальной команды, если сборная неудачно выступит на Евро-2016.