Бабаев: «Надеемся, ЦСКА сможет сыграть свой первый матч на новом стадионе в марте»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о причинах переносов сроков сдачи нового стадиона армейцев на Песчаной улице.

«К сожалению, на постоянные переносы сроков сдачи влияют экономические аспекты. Практически все инженерное оборудование зарубежное – импортозамещение в данном случае пока невозможно. Нет, это можно, конечно, сделать, но тогда табло будет черно-белым, причем на лампочках. Так что приходится покупать технику за рубежом, в европейской валюте. При действующих санкциях возникла масса дополнительных сложностей, и это не способствует тому, чтобы в сжатые сроки закончить процесс. На данный момент мы ожидаем окончания основной части строительных работ до конца года и очень надеемся, что в марте сможем провести первый официальный матч чемпионата России.

Шоу-открытие планируем сделать или летом, или в первом же матче после зимнего перерыва – со «Спартаком», - сообщил Бабаев.