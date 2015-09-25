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    Бабаев: «Надеемся, ЦСКА сможет сыграть свой первый матч на новом стадионе в марте»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о причинах переносов сроков сдачи нового стадиона армейцев на Песчаной улице.

    «К сожалению, на постоянные переносы сроков сдачи влияют экономические аспекты. Практически все инженерное оборудование зарубежное – импортозамещение в данном случае пока невозможно. Нет, это можно, конечно, сделать, но тогда табло будет черно-белым, причем на лампочках. Так что приходится покупать технику за рубежом, в европейской валюте. При действующих санкциях возникла масса дополнительных сложностей, и это не способствует тому, чтобы в сжатые сроки закончить процесс. На данный момент мы ожидаем окончания основной части строительных работ до конца года и очень надеемся, что в марте сможем провести первый официальный матч чемпионата России.

    Шоу-открытие планируем сделать или летом, или в первом же матче после зимнего перерыва – со «Спартаком», - сообщил Бабаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.09.2015 15:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      yura-sever 26 сентября 2015, 06:08

      За юани вы то табло купите

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