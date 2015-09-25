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    Широков: «Матч с «Зенитом» не будет для меня особенным»

    Полузащитник московского «Спартака» Роман Широков поделился своими ожиданиями от матча 10 тура чемпионата России против «Зенита».

    «Жду красивой игры. Дома мы должны выступить успешно. «Зенит» сейчас играет хорошо. Поэтому ожидаю такого же веселого матча, как с ЦСКА, — комбинационного футбола, который всем доставит удовольствие. И, конечно, нашей победы.

    Будет ли этот матч для меня особенным? Нет. Правда, за те два сезона, которые выступаю в «Спартаке», ни разу не играл на «Открытие Арене» против «Зенита». Я провел в Санкт-Петербурге замечательные шесть лет. Выиграл все турниры. Там отличная команда, хорошие болельщики. С благодарностью вспоминаю то время. Но матч с «Зенитом» не будет для меня принципиальным. Жду на трибунах великолепных болельщиков красно-белых. В этом году много поклонников «Спартака» приходит на стадион. Нам очень приятно играть в такой атмосфере», - сказал Широков.

    Источник: ФК «Спартак»

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    25.09.2015 13:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +430

      andr2112 25 сентября 2015, 15:46

      Прокомментирую его слова: "Жду красивой игры. Дома мы должны выступить успешно"
      Во-первых: ждать можно сколько угодно и не один год, ведь обещанного три года ждут.
      А во-вторых должны-то-должны,только вот не обязаны))))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +185

      kidd-75 25 сентября 2015, 14:31

      А спартачи Роме споют про Банану-маму?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 25 сентября 2015, 13:45

      Эти слова достойны уважения!!! Роман - очень хороший человек и футболист: ни единого плохого слова о Зените и уважение к Спартаку. Побольше бы таких в нашем футболе!!! Хотелось бы, чтобы и Дзюба прочёл эти строки. В этой игре за Спартак будут болеть и все болельщики (даже трудно в это поверить) ЦСКА!!! :-)))

      -3
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      ...
      Рейтинг: +11222

      alp > Сармат Ростов 25 сентября 2015, 23:56

      рома хороший человек? хм... провокатор скорее

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 25 сентября 2015, 13:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Рвать Зеньку!!!

      -5
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      ...
      Рейтинг: +185

      kidd-75 > CSKA №1 25 сентября 2015, 14:32

      Никитос, ты?

      0
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      ...
      Рейтинг: +9

      СС Варяг > kidd-75 25 сентября 2015, 16:41

      он

      0
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