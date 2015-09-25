Роджерс: «Не обязательно, что всю свою тренерскую карьеру я проведу в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс прокомментировал слухи о том, что клуб ищет нового менеджера на его замену.

«Я никогда особо не довольствовался мыслью о том, что моя позиция неприкасаема. В клубе такого статуса ты всегда должен показывать свой максимум. Это не пугает меня. Я планирую тренировать следующие 20 лет. Не обязательно, что все эти годы я проведу здесь.

Сейчас я гораздо более классный менеджер, чем три года назад, когда только пришел в «Ливерпуль», но я понимаю, что мы должны добиваться результатов. Давление на меня велико, но я принимаю это испытание. Фанатам нужно оставаться с командой, нам нужна одна победа, и мы вернемся в четверку лидеров», - отметил Роджерс.