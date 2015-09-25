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    Миллер: «Афиша «Сталинец» - «Пищевик» звучала бы не менее задорно и вкусно»

    Председатель совета директоров ОАО «Газпром» Алексей Миллер рассказал о своих ожиданиях от матча 10 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Зенитом».

    «Это афиша яркого, громкого футбольного противостояния, уходящего корнями в историю клубов, и афиша эта могла бы звучать по-другому, но не менее задорно и вкусно: «Сталинец» — «Пищевик».

    Конечно, перед матчем всегда есть место шутке. Но в принципиальном футбольном противостоянии все по-настоящему. Эмоции болельщиков обострены до предела. Разочарование и горечь, восторг и триумф будут самыми настоящими. А это значит, нас ждет настоящий футбол», - сказал Миллер.

    Источник: ФК «Зенит»

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    25.09.2015 13:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 25 сентября 2015, 14:56

      предложил бы "мясо и бомж")))

      3
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 25 сентября 2015, 13:50

      Ага! Ты ещё Ивана Грозного с Петром Первым вспомни, эксперд!!! Турецким потоком лучше позанимайся!!!

      1
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      Рейтинг: +1481

      GM 25 сентября 2015, 13:26

      Сгоняйте там ничейку, ребята, чего зря упираться и силенки тратить :-)

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 25 сентября 2015, 13:25

      Хорошо сказал :)

      1
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 25 сентября 2015, 13:12

      уДАЧИ сПАРТАКУ!

      2
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