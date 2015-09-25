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    Тарасов: «К сборной готов на все сто процентов!»

    Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал свой вызов в сборную России на матчи отборочного цикла Евро-2016 против Черногории и Молдовы.

    «Очень рад вызову! Играть за свою национальную сборную – большая честь для любого футболиста и для меня, конечно, тоже. Могу сказать, что готов на все сто процентов! Сборной предстоят два важнейших поединка в отборочном цикле, в которых нужно набрать шесть очков из шести. Но это все будет после важнейшего матча с ЦСКА. Завтра дерби, поэтому ни о чeм больше сейчас не думаю», - рассказал Тарасов.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    25.09.2015 12:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 сентября 2015, 18:10

      Сказал Бузов и побежал ломать ноги игрокам игрокам соперников

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 25 сентября 2015, 16:00

      сборная к тарасову не готова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 25 сентября 2015, 13:27

      В основе вряд ли выйдет. Скорее, если понадобится играть на удержание счета.

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