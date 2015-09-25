Тарасов: «К сборной готов на все сто процентов!»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал свой вызов в сборную России на матчи отборочного цикла Евро-2016 против Черногории и Молдовы.

«Очень рад вызову! Играть за свою национальную сборную – большая честь для любого футболиста и для меня, конечно, тоже. Могу сказать, что готов на все сто процентов! Сборной предстоят два важнейших поединка в отборочном цикле, в которых нужно набрать шесть очков из шести. Но это все будет после важнейшего матча с ЦСКА. Завтра дерби, поэтому ни о чeм больше сейчас не думаю», - рассказал Тарасов.