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    Видеотрансляция матча «Валенсия» - «Гранада» - на «Бомбардире»

    В стартовом матче шестого тура испанской Примеры встретятся "Валенсия" и "Гранада". Обе команды потерпели в предыдущем туре поражения, что не может не сказаться на их настроении. Отметим, что "Гранада" одержала в текущем чемпионате всего лишь одну победу, уже пропустив 11 голов, что делает фаворитом в этой встрече "Валенсию".

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2015 20:12
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