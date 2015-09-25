Видеотрансляция матча «Валенсия» - «Гранада» - на «Бомбардире»

В стартовом матче шестого тура испанской Примеры встретятся "Валенсия" и "Гранада". Обе команды потерпели в предыдущем туре поражения, что не может не сказаться на их настроении. Отметим, что "Гранада" одержала в текущем чемпионате всего лишь одну победу, уже пропустив 11 голов, что делает фаворитом в этой встрече "Валенсию".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.