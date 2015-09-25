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    РФПЛ не планирует дополнительных мер безопасности на матч «Спартак» - «Зенит»

    Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал, что на матче 10-го тура российской Премьер-лиги между "Спартаком" и "Зенитом" дополнительных мер безопасности предусмотрено не будет.

    "Все пройдет в штатном режиме. У нас есть обычные матчи, есть игры повышенной сложности. Уже есть стандартная схема, никаких особых мер принимать не будем. Мы обратили внимание на поведение болельщиков "Зенита" в Твери на матче 1/16 финала Кубка России с местной "Волгой". Но ту встречу проводила не РФПЛ. На наших матчах такого уже давно не происходит", - сказал Мейтин.

    Напомним, что встреча "Спартак" - "Зенит" пройдет в Москве 26 сентября в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    25.09.2015 11:58
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