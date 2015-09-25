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    Слуцкий определился с составом сборной России на матчи с Молдовой и Черногорией

    Главный тренер национальной сборной России Леонид Слуцкий определился с составом для подготовки к отборочным матчам Евро-2016 с Молдовой и Черногорией. В данный список вошли 24 футболиста. Подготовку к матчам сборная начнет 5 октября.

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин ("Зенит"), Артем Ребров ("Спартак").

    Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), Юрий Жирков ("Динамо"), Дмитрий Комбаров ("Спартак"), Олег Кузьмин ("Рубин"), Игорь Смольников ("Зенит").

    Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Широков (оба - "Спартак"), Игорь Денисов, Алексей Ионов (оба - "Динамо"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Павел Мамаев ("Краснодар"), Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (оба - "Локомотив"), Виктор Файзулин, Олег Шатов (оба - "Зенит"), Денис Черышев ("Реал" Мадрид Испания).

    Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Александр Кокорин ("Динамо"), Федор Смолов ("Краснодар").

    Матч с Молдовой пройдет в Кишиневе, 9 октября в 21:45 по московскому времени, а с Черногорией – в Москве, 12 октября в 19:00 по московскому времени.

    Источник: РФС

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    25.09.2015 11:36
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +47

      Sanzhakov 25 сентября 2015, 14:17

      По мне так Калешин сильнее Кузмина

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +167

      астраханец 25 сентября 2015, 12:53

      Файзулин?))) ЛВС так шутит что ли?))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +34

      MaxReds 25 сентября 2015, 12:33

      Что здесь делает Черышев???Пухлый сам себе противоречит говорил что не будет вызывать тех, кто не играет...Да и к тому же он тут самый слабый даже по сравнению с Фазой.Стартовый думаю будет такой же как и со Шведами

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > MaxReds 25 сентября 2015, 13:22

      С Гранадой недавно минут 15 отыграл

      0
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    • ...
      Рейтинг: +37

      Toshiro 25 сентября 2015, 12:05

      А где Касаев? Где опять Касаев? Лучший левый краек чемпионата

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > Toshiro 25 сентября 2015, 12:31

      Лучший левый край чемпионата Муса,так что не фантазируй!

      3
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > CSKA №1 25 сентября 2015, 12:38

      Хрена ты на смешил

      0
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      Рейтинг: +37

      Toshiro > CSKA №1 25 сентября 2015, 12:54

      Ну, может ты и прав. Но из россиян Касаев явно лучший.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 25 сентября 2015, 11:49

      Вааааааааще работать тренером сб РФ круто. Написал тот же состав от предыдущего и качайся на лавке. Жди только, когда Игорек, Вася и Игнат помрут в своей штрафной...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24995

      bset > kidd-75 25 сентября 2015, 12:29

      Прошлый раз ни одного футболиста Локо не было.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > kidd-75 25 сентября 2015, 13:20

      Не, надо было, конечно же, обновить состав на сто процентов, чтобы всякие губошлепы были удовлетворены.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +185

      kidd-75 > GM 25 сентября 2015, 15:47

      Ты чертило раменский, чебуратино обсосный. Да!!!!!!!!!

      Так и нужно! Чтоб сдохла ваша армия к куям, старая по крайней мере. И пускай молодые играют. Жора, например. А не Мусса Дзакоев, бычара, как и ты.

      И только объявись! Я тебе сандали оторву, подковы то бишь. Мразота.

      Качайся, 6лядень с Леней

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1481

      GM > kidd-75 26 сентября 2015, 12:34

      А чё такой

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > kidd-75 26 сентября 2015, 12:37

      А чё такой нервный? Посталкогольный тремор, нервный срыв или по жизни из психушек не вылезаешь?
      Кому ты там подковы рвать собрался, кузнец-недоросток?

      0
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      Рейтинг: +14

      Царюга-Зверюга 25 сентября 2015, 11:48

      модовой?) Исправьте)

      0
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      ...
      Рейтинг: +101

      Ver > Царюга-Зверюга 25 сентября 2015, 15:14

      Исправлять нужно на "Молдавия"..."

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