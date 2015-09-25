Слуцкий определился с составом сборной России на матчи с Молдовой и Черногорией

Главный тренер национальной сборной России Леонид Слуцкий определился с составом для подготовки к отборочным матчам Евро-2016 с Молдовой и Черногорией. В данный список вошли 24 футболиста. Подготовку к матчам сборная начнет 5 октября.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин ("Зенит"), Артем Ребров ("Спартак").

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), Юрий Жирков ("Динамо"), Дмитрий Комбаров ("Спартак"), Олег Кузьмин ("Рубин"), Игорь Смольников ("Зенит").

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Широков (оба - "Спартак"), Игорь Денисов, Алексей Ионов (оба - "Динамо"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Павел Мамаев ("Краснодар"), Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (оба - "Локомотив"), Виктор Файзулин, Олег Шатов (оба - "Зенит"), Денис Черышев ("Реал" Мадрид Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Александр Кокорин ("Динамо"), Федор Смолов ("Краснодар").

Матч с Молдовой пройдет в Кишиневе, 9 октября в 21:45 по московскому времени, а с Черногорией – в Москве, 12 октября в 19:00 по московскому времени.