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    Гаджибеков: «Никакого безразличия у нас нет»

    Капитан "Анжи" Али Гаджибеков на встрече с болельщиками клуба не стал снимать с себя ответственность за неудачи в нынешнем сезоне.

    "Сам считаю, что "Анжи" может и должен играть лучше. И я сам только за то, чтобы мы действовали на максимуме, на пределе своих возможностей. Тут просто нечего возразить.

    Я не снимаю с себя ответственности. И могу признать свои ошибки: матч с "Динамо" я провалил. Но нет никакого безразличия. Мы собираемся, обсуждаем ситуацию, обсуждаем, что случилось и как это исправить. Мы это практически после каждого матча делаем!".

    После девяти матчей "Анжи" имеет в своем активе пять очков, располагаясь на 15-м месте турнирной таблицы российской Премьер-лиги.

    Источник: ФК «Анжи»

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    25.09.2015 11:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +111

      lifter025 26 сентября 2015, 01:51

      ждем Победы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 25 сентября 2015, 12:50

      Пора начинать побеждать. Завтра - время ИКС

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