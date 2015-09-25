Гаджибеков: «Никакого безразличия у нас нет»

Капитан "Анжи" Али Гаджибеков на встрече с болельщиками клуба не стал снимать с себя ответственность за неудачи в нынешнем сезоне.

"Сам считаю, что "Анжи" может и должен играть лучше. И я сам только за то, чтобы мы действовали на максимуме, на пределе своих возможностей. Тут просто нечего возразить.

Я не снимаю с себя ответственности. И могу признать свои ошибки: матч с "Динамо" я провалил. Но нет никакого безразличия. Мы собираемся, обсуждаем ситуацию, обсуждаем, что случилось и как это исправить. Мы это практически после каждого матча делаем!".

После девяти матчей "Анжи" имеет в своем активе пять очков, располагаясь на 15-м месте турнирной таблицы российской Премьер-лиги.