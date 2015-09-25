Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джеррард: «Моуринью трижды пытался переманить меня»

    Опытный хавбек "Лос-Анджелес Гэлакси" Стивен Джеррард рассказал о том, как трижды мог оказаться в разных командах под управлением Жозе Моуринью.

    "Моуринью трижды пытался переманить меня, в три разных клубах. Интерес со стороны мадридского "Реала" был более чем конкретным, они готовы были выложить большие деньги за меня, но я не хотел ссориться с "Ливерпулем".

    Мы с Моуринью любим футбол. Иногда соперничество остается в стороне. Не только в "Челси", где он был моим противником, но и в "Порту", "Интере". Он один из лучших тренеров в мире, который построил превосходную карьеру. Мы не работали вместе, но между нами сложились теплые отношения. Он часто давал мне хорошие советы, за что я ему благодарен", - признался Джеррард.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2015 09:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11