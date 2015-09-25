Джеррард: «Моуринью трижды пытался переманить меня»

Опытный хавбек "Лос-Анджелес Гэлакси" Стивен Джеррард рассказал о том, как трижды мог оказаться в разных командах под управлением Жозе Моуринью.

"Моуринью трижды пытался переманить меня, в три разных клубах. Интерес со стороны мадридского "Реала" был более чем конкретным, они готовы были выложить большие деньги за меня, но я не хотел ссориться с "Ливерпулем".

Мы с Моуринью любим футбол. Иногда соперничество остается в стороне. Не только в "Челси", где он был моим противником, но и в "Порту", "Интере". Он один из лучших тренеров в мире, который построил превосходную карьеру. Мы не работали вместе, но между нами сложились теплые отношения. Он часто давал мне хорошие советы, за что я ему благодарен", - признался Джеррард.