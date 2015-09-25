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    В «Зените» сослались на регламент при выборе хозяина поля в матче с «Тосно»

    Встреча 1/8 финала Кубка России "Зенит" - "Тосно" пройдет на стадионе "Петровский" не смотря на заявление генерального директора "Тосно" Вячеслава Матюшенко, который посчитал хозяином в этом матче свою команду.

    "Рассуждения генерального директора ФК "Тосно" о том, кто будет хозяином кубкового матча с "Зенитом" и на какой арене он пройдет, выглядят довольно странно. Согласно пункту Регламента 4.12 "В матчах 1/8 финала хозяева полей определяются по наибольшей разности выездов и приемов, а отсчет разности выездов и приемов начинается с 1/16 финала". "Зенит" матч 1/16 провел в Твери с "Волгой", "Тосно" – дома на Малой арене "Петровского" с "Ростовом".

    Ответ на вопрос, кто будет хозяином поля в 1/8 финала очевиден. Но, вероятно, господин Матюшенко Регламент не читал. Что, в общем, даже не удивляет", - заявили в пресс-службе "Зенита".

    Источник: «Советский спорт»

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    25.09.2015 08:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +365

      n272nm 25 сентября 2015, 10:55

      Гы.. Зачем проводить матч в Тосно, если есть Петровский?!

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 25 сентября 2015, 09:15

      Да какая разница???

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      Рейтинг: +167

      астраханец > kidd-75 25 сентября 2015, 09:28

      Разница в прибыли с матча. Кому она пойдет и в каком количестве. Все таки на Петровском больше вместимость

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 > астраханец 25 сентября 2015, 09:58

      Прибыль с матча? Ты о чем?

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      Рейтинг: +26746

      slavutiq70 > астраханец 25 сентября 2015, 14:35

      Зенит точно не живёт от прили получаемой за билеты,,,,это просто такой мизер для Зенита,,,

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