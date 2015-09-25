В «Зените» сослались на регламент при выборе хозяина поля в матче с «Тосно»

Встреча 1/8 финала Кубка России "Зенит" - "Тосно" пройдет на стадионе "Петровский" не смотря на заявление генерального директора "Тосно" Вячеслава Матюшенко, который посчитал хозяином в этом матче свою команду.

"Рассуждения генерального директора ФК "Тосно" о том, кто будет хозяином кубкового матча с "Зенитом" и на какой арене он пройдет, выглядят довольно странно. Согласно пункту Регламента 4.12 "В матчах 1/8 финала хозяева полей определяются по наибольшей разности выездов и приемов, а отсчет разности выездов и приемов начинается с 1/16 финала". "Зенит" матч 1/16 провел в Твери с "Волгой", "Тосно" – дома на Малой арене "Петровского" с "Ростовом".

Ответ на вопрос, кто будет хозяином поля в 1/8 финала очевиден. Но, вероятно, господин Матюшенко Регламент не читал. Что, в общем, даже не удивляет", - заявили в пресс-службе "Зенита".