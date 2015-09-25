Гамула: «Нет никакой забастовки в «Ростове», но проблемы - есть»

Главный тренер молодежного состава "Ростова" Игорь Гамула признался, что ему не стыдно за игру своей команды в 1/16 Кубка России против "Тосно".

"После матча мне не стыдно. Считаю, мальчишки достойно играли. В начале ножки тряслись, правда. "Тосно" продавливал. А потом нормально смотрелись. Благодарен ребятам за 120 минут. Росточком они маловаты еще. Мы приехали без единого игрока основного состава. Выглядели достойно. Могли их и на 90-й минуте похоронить.

Никакого пренебрежения к Кубку России нет. У нас много игроков в сборных разных стран. Они много играют. Плюс травмированные. Надо было дать кому-то отдохнуть. Получалось, что могли играть 3–4 человека из основы. Бердыев в нас поверил, мы поговорили с ним и поехали. Очень приятно такое доверие. И нет никакой забастовки, о которой писали. Да, проблемы в клубе есть. А где нет? В "Зените", может. В ЦСКА.

А на периферии всегда проблемы. Но сейчас после выборов губернатора все наладится и поправится, основной состав играет неплохо. А мне как обладателю Кубка СССР 1981 года было особенно приятно приехать и сыграть кубковую игру со своими ребятами", - сказал Гамула.

Напомним, что "Ростов" проиграл в 1/16 финала Кубка России "Тосно" в дополнительное время со счетом 0:1.