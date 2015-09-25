Хафизов: «Химки» сотворили сенсацию»

Главный тренер "Химок" Вадим Хафизов отметил настрой и сыгранность своей команды в матче 1/16 финала Кубка России против "Мордовии" (1:0), что и позволило достичь победного результата.

"Есть понимание, что "Химки" сотворили сенсацию. Я рад за ребят, которые сыграли на пределе своих возможностей и сыграли как настоящая команда.

Мы подготовились к этой игре: мы на 70% угадали состав соперника, разобрав все. Мы знали, что "Мордовия" сделает ротацию, ведь у них в выходные игра за шесть очков с "Амкаром".

По мастерству где-то "Мордовия" и преобладала, а вот по голевым моментам небольшое преимущество было на нашей стороне, хотя острых моментов и не было. В любом случае мы победили заслуженно", - сказал Хафизов.

В 1/8 финала Кубка России "Химкам" предстоит встретиться с "Тереком".