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    Билеты на матч «Спартак» - «Зенит» практически распроданы

    На центральный матч 10-го тура российской Премьер-лиги, в котором на стадионе "Открытие Арена" сыграют "Спартак" и "Зенит", билеты практически распроданы. На данный момент доступны билеты лишь на два сектора южной трибуны. Их цена составляет 1000 рублей. Билеты на центральные сектора уже выкуплены, интернет-продажа завершена.

    Общее количество проданных билетов в кассе стадиона не уточняют, но скорее всего трибуны будут заполнены полностью. Стоит напомнить, что матч состоится в субботу, 26 сентября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.09.2015 06:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26746

      slavutiq70 25 сентября 2015, 12:47

      Стадион нужно строить было хотя бы на 50 000 тыс на дерби с ЦСКА и на игры с Зенитом все желающие не попадают,Да и когда построят все стадионы к 2018 в Москве будут самые скромные,и по количеству зрителей и по внешнему виду

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      Рейтинг: +365

      n272nm > slavutiq70 25 сентября 2015, 14:35

      Лужники тоже будут самыми скромными?!

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