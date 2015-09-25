Богдан: «Пенальти – это безумие, но есть один способ»

Вратарь «Ливерпуля» Адам Богдан рассказал о том, как ему удалось отразить три пенальти из пяти в игре Кубка английской лиги против «Карлайла». Мерсисайдцы прошли дальше благодаря победе в серии одиннадцатиметровых.

«Пенальти – это безумие, но есть один способ. Иногда ты угадываешь правильно, иногда тебе везет, а иногда нет. Я трижды угадал и мне трижды повезло. К счастью, мы прошли дальше», - рассказал Богдан.