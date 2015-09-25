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    Богдан: «Пенальти – это безумие, но есть один способ»

    Вратарь «Ливерпуля» Адам Богдан рассказал о том, как ему удалось отразить три пенальти из пяти в игре Кубка английской лиги против «Карлайла». Мерсисайдцы прошли дальше благодаря победе в серии одиннадцатиметровых.

    «Пенальти – это безумие, но есть один способ. Иногда ты угадываешь правильно, иногда тебе везет, а иногда нет. Я трижды угадал и мне трижды повезло. К счастью, мы прошли дальше», - рассказал Богдан.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    25.09.2015 02:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +60

      Shaft 25 сентября 2015, 12:02

      Кипер классный на самом деле. Ни разу не хуже Миньоле. Помнится, за Болтон он отжигал в последнем сезоне клуба в АПЛ будь здоров. Тогда МанЮнайтед даже числился претендентом на его трансфер ибо ВДС уходил на пенсию. А в итоге перешёл в колбасу и теперь сидеть на лавке будет

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 сентября 2015, 06:25

      Капитан Очевидность

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