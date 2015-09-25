Туре: «Думаю, «Манчестер Сити» - самая восхитительная команда Европы сейчас»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал состояние команды на этом отрезке сезона и поделился своим мнением о новичках Кевине Де Брюйне и Рахиме Стерлинге.

«Кевин Де Брюйне играет блестяще. Он отдал голевую передачу и забил «Сандерленду». Рахим тоже забивает, а Агуэро – наш лучший нападающий и лучший бомбардир», - хвалит партнеров Туре.

Футболист считает, что на данный момент «горожанам» нет равных в Европе

«Если честно, то я думаю, что прямо сейчас мы являемся самой восхитительной командой Европы. За это нужно благодарить руководство клуба. В Африке это называют майонезом: все перемешано воедино».

После появления в команде новичков Туре смог сконцентрироваться исключительно на игре в обороне.

«Мои обязанности на поле уменьшились с их появлением. Сейчас я фокусируюсь только на обороне, потому что впереди у нас такие мощные игроки, как Агуэро, Насри, Навас, Де Брюйне. В атаке я им больше не нужен».