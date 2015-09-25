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    Туре: «Думаю, «Манчестер Сити» - самая восхитительная команда Европы сейчас»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал состояние команды на этом отрезке сезона и поделился своим мнением о новичках Кевине Де Брюйне и Рахиме Стерлинге.

    «Кевин Де Брюйне играет блестяще. Он отдал голевую передачу и забил «Сандерленду». Рахим тоже забивает, а Агуэро – наш лучший нападающий и лучший бомбардир», - хвалит партнеров Туре.

    Футболист считает, что на данный момент «горожанам» нет равных в Европе

    «Если честно, то я думаю, что прямо сейчас мы являемся самой восхитительной командой Европы. За это нужно благодарить руководство клуба. В Африке это называют майонезом: все перемешано воедино».

    После появления в команде новичков Туре смог сконцентрироваться исключительно на игре в обороне.

    «Мои обязанности на поле уменьшились с их появлением. Сейчас я фокусируюсь только на обороне, потому что впереди у нас такие мощные игроки, как Агуэро, Насри, Навас, Де Брюйне. В атаке я им больше не нужен».

    Источник: Mirror.co.uk

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    25.09.2015 01:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 25 сентября 2015, 09:02

      ну... пожалуй нет... команда настроения... если оно есть то вроде круты, а если его нету... то влетают... наемники одним словом.

      1
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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 25 сентября 2015, 04:13

      ДУМАЙ,ДА,ПОТОМ ГОВОРИ.А МЮ?

      0
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