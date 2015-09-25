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    Силва не сыграет с «Тоттенхэмом»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва не примет участия в матче седьмого тура АПЛ против «Тоттенхэма».

    Футболист не до конца восстановился после травмы икроножной мышцы, которую он повредил в во встрече Лиги чемпионов против «Ювентуса». По этой причине он уже пропустил игру АПЛ с «Вест Хэмом» и матч Кубка английской лиги против «Сандерленда».

    Сообщается, что «Манчестер Сити» не хочет рисковать здоровьем Силвы. В клубе надеются, что он сможет набрать кондиции ко встрече против менхенгладбахской «Боруссии» в рамках второго тура Лиги чемпионов.

    Матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" состоится 26 сентября.

    Источник: Goal.com

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    25.09.2015 01:30
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