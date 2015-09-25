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    Жардим: «Победа принадлежит не тренеру, а тем, кто на поле»

    Главный тренер «Монако» Леандру Жардим прокомментировал победу в матче шестого пятого тура Лиги 1 против «Монпелье» (2:3). Монегаски уступали по ходу встречи со счетом 2:0, однако сумели исправить положение.

    «Во втором тайме мы были превосходны. В нас не получилось в воскресенье против «Лорьяна», но получилось сегодня. Это футбол. Я счастлив за игроков. Эта победа поможет им в психологическом отношении. У нас много новичков, которым нужно время, чтобы сыграться. Победа никогда не принадлежит тренеру – она принадлежит тем, кто на поле», - говорит Жардим.

    Источник: Goal.com

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    25.09.2015 01:03
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