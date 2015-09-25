Джало: «Мама Роналду советовала ему обратить внимание на мою невесту»

Полузащитник «Мордовии» Янник Джало прокомментировал слухи о том, что свою бывшую жену Лучану Абреу он когда-то отбил у Криштиану Роналду.

«Это не соответствует действительности. Просто Лучана была хорошо знакома с родителями Роналду, особенно с его мамой, которой очень нравилась моя невеста. Мама советовала Роналду обратить внимание на Лучану. Возможно, из-за этого и появились слухи. У Лучаны не было никаких отношений с Роналду. Несмотря на все старания его мамы, до этого дело не дошло».