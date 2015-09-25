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    Джало: «Мама Роналду советовала ему обратить внимание на мою невесту»

    Полузащитник «Мордовии» Янник Джало прокомментировал слухи о том, что свою бывшую жену Лучану Абреу он когда-то отбил у Криштиану Роналду.

    «Это не соответствует действительности. Просто Лучана была хорошо знакома с родителями Роналду, особенно с его мамой, которой очень нравилась моя невеста. Мама советовала Роналду обратить внимание на Лучану. Возможно, из-за этого и появились слухи. У Лучаны не было никаких отношений с Роналду. Несмотря на все старания его мамы, до этого дело не дошло».

    Источник: Sports.ru

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    25.09.2015 00:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 сентября 2015, 09:51

      Джало и Роналду молочные братья

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