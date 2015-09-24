Агент Марсьяля раскритиковал Венгера

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля Филиппе Ламболи раскритиковал главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Ранее Венгер назвал Марсьяля вингером.

«Если Венгер этими словами пытался оправдать то, что «Арсенал» не подписал Марсьяля, то я могу принять их. Пусть Марсьяль будет вингером. Правда, в футболе люди делятся на две категории: одни следят за игроками, другие их покупают», - сказал Ламболи.

Агент уверен, что его клиент представляет собой настоящего центрального нападающего.

«Антони – настоящий современный центрфорвард. Выводы Венгера меня удивляют, ведь он наблюдал за Марсьялем, когда тот был еще подростком. Антони забивал по 25-30 мячей в сезоне за академию «Лиона» и никогда не был вингером. Если он и смещается на фланг, то только для того, чтобы набрать скорость и избавится от опеки центральных защитников».