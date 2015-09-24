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    Мутко: «Я доложил Платини и ФИФА о проделанной работе»

    Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о своем докладе Мишелю Платини и членам исполкома ФИФА про подготовку к чемпионату мира 2018 года. По словам Мутко, ФИФА и Платини остались довольны тем, как Россия готовится к турниру.

    "Члены исполкома ФИФА и Мишель Платини остались довольны ходом подготовки России к чемпионату мира. Я доложил о том, что было нами сделано с июля. Мы провели предварительную жеребьевку, запустили часы, отсчитывающие 1000 дней до чемпионата. Также я рассказал о ходе строительства стадионов. Мы подписали госконтракт на строительство арены в Екатеринбурге, оплатили аванс. Завершена разработка проекта стадиона в Калининграде, и он находится в экспертизе», - поведал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    24.09.2015 23:25
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