Известны все пары 1/8 Кубка России

Стали известны все пары стадии 1/8 финала Кубка России. Победители пар, которые стоят по соседству в приведенном ниже списке, сыграют в 1/4 друг с другом.

"Зенит" – "Тосно"

"Спартак – Кубань"

"Динамо" – "Крылья Советов"

"Локомотив"– "Амкар"

"Краснодар" – "Анжи"

"Терек" – "Химки"

ЦСКА – "Урал"

"Уфа" – "СКА-Энергия"

Отметим также, что "Зенит", "Терек" и "Уфа" проведут свои игры дома, а хозяева остальных встреч будут определены в ходе жеребьевки.