Известны все пары 1/8 Кубка России

Крылышкам надо судье простовлятся всей командой что в 1/8 попали )
Стали известны все пары стадии 1/8 финала Кубка России. Победители пар, которые стоят по соседству в приведенном ниже списке, сыграют в 1/4 друг с другом.
"Зенит" – "Тосно"
"Спартак – Кубань"
"Динамо" – "Крылья Советов"
"Локомотив"– "Амкар"
"Краснодар" – "Анжи"
"Терек" – "Химки"
ЦСКА – "Урал"
"Уфа" – "СКА-Энергия"
Отметим также, что "Зенит", "Терек" и "Уфа" проведут свои игры дома, а хозяева остальных встреч будут определены в ходе жеребьевки.