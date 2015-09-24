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    Известны все пары 1/8 Кубка России

    Стали известны все пары стадии 1/8 финала Кубка России. Победители пар, которые стоят по соседству в приведенном ниже списке, сыграют в 1/4 друг с другом.

    "Зенит" – "Тосно"

    "Спартак – Кубань"

    "Динамо" – "Крылья Советов"

    "Локомотив"– "Амкар"

    "Краснодар" – "Анжи"

    "Терек" – "Химки"

    ЦСКА – "Урал"

    "Уфа" – "СКА-Энергия"

    Отметим также, что "Зенит", "Терек" и "Уфа" проведут свои игры дома, а хозяева остальных встреч будут определены в ходе жеребьевки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2015 21:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6

      bahacacahva 25 сентября 2015, 09:29

      Крылышкам надо судье простовлятся всей командой что в 1/8 попали )

      0
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      Рейтинг: +430

      andr2112 25 сентября 2015, 08:09

      У Спартака ну очень "приятный" соперник))

      2
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      Рейтинг: +11

      ФОКС АРМЕЙСКИЙ 25 сентября 2015, 00:15

      весь матч зенитовцы Ижевска возили по полю команду унылого говна из краснодаря и всё таки в конце бездарный смолов забил случайный гол!мда...отскочил фк магнит!!!

      0
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