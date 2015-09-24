Кубок России. «Тосно» в дополнительное время одолел «Ростов»

В матче 1/16 Кубка России «Тосно» справился с «Ростовом» в дополнительное время. Единственный гол в этой встрече на счету Михалева.

Кубок России. 1/16 финала

Тосно (Тосно) – Ростов (Ростов) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Михалев, 99.

Тосно: Байчора, Аравин (Ковальчик, 84), Мищенко, Смирнов, Тетрашвили, Мухаметшин, Поршин (Лаптев, 62), Читкин, Голышев, Ильин, Прокофьев (Михалев, 66).

Ростов: Гошев, Лазуткин, Христис, Остапенко, Сиденко, Стуканов (Забродин, 100), Шаповалов, Кондрюков, Трошечкин (Машкин, 69), Гречкин, Николич, Машкин.

Предупреждения: Христис, 38; Лазуткин, 63; Николич, 91; Чиркин, 93; Шаповалов, 104.

Судья: Денис Шпилев.