Видеотрансляция матча «Бетис» - «Депортиво» - на «Бомбардире»

«Бетис» и «Депортиво» в первых четырех турах показали одинаковые результаты: обе команды одержали по одной победе, по два матча сыграли вничью и по одной встрече проиграли. Плотность в середине таблицы такова, что победа в этой игре поднимет каждую из команд сразу на несколько позиций.

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