Кубок России. Московское «Динамо» переиграло «Локомотив» из Лисок

В матче 1/16 Кубка России московское «Динамо» обыграло «Локомотив» из Лисок со счетом 0:2. Отличились Ташаев и Кокорин.

Кубок России. 1/16 финала

Локомотив (Лиски) – Динамо (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Ташаев, 34; 0:2 – Кокорин, 51.

Локомотив: Кортнев, Баульчев, Стручков, Кожемякин, Чикунов, Белов, Богатырев, Муртазов (Еремин, 56), Фатеев, Чернышов (Ткачев, 84), Агапцев (Середа, 55).

Динамо: Габулов, Губочан, Дьяков (Морозов, 41), Жирков, Живоглядов, Ташаев, Денисов, Зобнин, Ионов (Левин, 53), Кокорин, Погребняк (Обольский, 71).

Предупреждения: Муртазов, 26; Ионов, 36; Чернышов, 54; Фатеев, 85.

Судья: Алексей Сухой.