Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Срна: «Не закончу карьеру, пока снова не сыграю на «Донбасс Арене»

    Защитник «Шахтера» и его капитан Дарио Срна сказал, что готов играть за клуб на любых условиях.

    «Мои агенты – это мои друзья, и они давно поняли, что в «Шахтере» я надолго. Еще после победы в Кубке УЕФА я пожал президенту руку и сказал, что хочу остаться. Здесь мое сердце, и деньги не играют роли. Донецк многое дал мне, люди приняли меня как своего. Там я стал отцом, там у нас есть дом. Если нужно будет выступать за «Шахтер» бесплатно, то я буду играть бесплатно. И пока я снова не сыграю на «Донбасс Арене», я футбол не оставлю. Скоро я закончу карьеру в сборной и сконцентрируюсь только на «Шахтере», - поведал Срна.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2015 19:33
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      SekatoR 24 сентября 2015, 23:10

      Мужчина

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 сентября 2015, 21:51

      Видимо и не сыграешь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      johnny983 24 сентября 2015, 21:22

      Красава!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 24 сентября 2015, 20:13

      давай в ополчение , МУЖИК!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Андреich 24 сентября 2015, 20:09

      респект))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11