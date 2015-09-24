Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «Отмена красной карточки Паулисты ничем не помогла»

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер все еще недоволен событиями в матче с «Челси», несмотря на отмену красной карточки, показанной защитнику Габриэлю Паулисте.

    «Это всего лишь правильное решение, которое должно было быть принято во время игры. Я еще раз ее посмотрел. Многие события трактовались очень странно. Я не хочу много говорить об этом, потому что я до сих пор зол. Все, на что в итоге оставалось надеяться – верное решение Футбольной Ассоциации, и именно это и произошло», – сказал французский специалист.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2015 19:07
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +47

      89388900185 24 сентября 2015, 22:57

      Прав Венгер

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11