Венгер: «Отмена красной карточки Паулисты ничем не помогла»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер все еще недоволен событиями в матче с «Челси», несмотря на отмену красной карточки, показанной защитнику Габриэлю Паулисте.

«Это всего лишь правильное решение, которое должно было быть принято во время игры. Я еще раз ее посмотрел. Многие события трактовались очень странно. Я не хочу много говорить об этом, потому что я до сих пор зол. Все, на что в итоге оставалось надеяться – верное решение Футбольной Ассоциации, и именно это и произошло», – сказал французский специалист.