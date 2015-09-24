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    Эмери: «Ниже уже некуда»

    Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери после поражения от «Лас-Пальмаса» (2:0) в матче пятого тура Примеры прокомментировал положение своей команды. «Севилья» имеет два очка и занимает последнюю строчку в таблице.

    «Мы находимся в ситуации, когда ниже опускаться уже некуда. Нужно повысить самооценку и исправить положение», - говорит Эмери.

    По мнению наставника, в игре с «Лас-Пальмасом» севильцев подвела реализация.

    «Матч складывался не лучшим для нас образом. Для мотивации важно было забить гол, и мы имели для этого хорошие возможности, но упустили их. А соперник реализовал первый же свой шанс. Потом они забили второй мяч, и наше положение усложнилось. Результат плохой, но отчаиваться мы не должны».

    Источник: Football Espana

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    24.09.2015 19:00
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      FiZryk 24 сентября 2015, 22:53

      Тренеришка комментируээ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Vofka107 24 сентября 2015, 20:46

      Кошмар)

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